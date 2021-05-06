В Челябинской области за сутки число зараженных коронавирусом превысило количество выздоровевших

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 103 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 60 732. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шесть пациентов. Причиной смерти другого человека стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 100 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 138 человек. Под присмотром врачей остаются 2 903 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 4 934 тест.

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