Мэрия Челябинска запустит дополнительный транспорт в Родительский день

Электрический транспорт будет осуществлять подвоз пассажиров к основным городским кладбищам и пересадочным узлам
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Для удобства жителей Челябинска в Родительский день 11 мая мэрия объявила о запуске дополнительного общественного транспорта. Уже известен маршрут и время работы. Так, от конечной остановки Чичерина до Градского и Преображенского кладбищ будут работать следующие дополнительные автобусы:
— № 94 «ул. Чичерина - Градский прииск». От ул. Чичерина начало работы в 9.05 ч, последний рейс - в 18.48 ч. Интервал движения 25 мин.
— № 95 «ул. Чичерина – кладбище Преображенское» первый рейс в 9.10 ч., Последний рейс 17.58 ч., интервал движения 40 мин.
Электрический транспорт также будет возить пассажиров к основным городским кладбищам и пересадочным узлам. Для подвоза горожан к остановке Чичерина будет усилена работа троллейбусного маршрута № 26 «Первоозерный – Молдавская».
Успенское кладбище
Пассажиры смогут воспользоваться следующими маршрутами:
Трамваи № 3 «Завод им. Колющенко – ЧМК» и № 14 «ул. Чичерина – ЦХП», № 18 «ул. Чистопольская – ЧМК», № 20 «ЧМК – Медгородок».
Троллейбусы № 7 «ЧМК – АМЗ», № 14 «ПКиО – ЧМК», № 15 «ЧМК – улица Молдавская».
Автобусы № 15 «ЧМК – ЮУрГУ», № 31 «ЧМК – Ак. Сахарова» и № 71 «ЧМК – ул. Петра Столыпина».
Фатеевское кладбище
Пассажиры смогут воспользоваться троллейбусом № 8 «ПКиО – ЧКПЗ» и автобусами № 27 «Пос. Фатеевка – ул. Барбюса» и № 33 «Вокзал – Челябрыба».
Митрофановское кладбище
Усилена работа троллейбусных маршрутов № 7 «ЧМК – АМЗ», № 12 «ул. Молдавская – АМЗ» и № 16 «АМЗ – ЖБИ».
Шершневское кладбище
Автобус № 60с «Сад Надежда — сад Вишневый».
Автобус № 67с «Областная больница — сад Вишневый»
Расписание здесь.
Сухомесовское кладбище
Маршрут автобуса № 83 будет работать по измененной трассе:
«ЮУрГУ — пос. Сухомесово (до ж/д переезда).
До кладбища в посёлке Сосновка можно добраться автобусом № 51 «ул. Университетская Набережная – Сосновка».
В посёлке Исаково — автобусным маршрутом № 52 «Областная больница – пос. Исаково» и № 37с «Ж/д вокзал – Сад Жилищник».
До кладбища в посёлке Каштак можно добраться автобусом № 44 «ЧМК – пос. Каштак».
Подробное расписание дополнительного транспорта можно найти на сайте маршрутов Челябинска.
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