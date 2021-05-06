Челябинские хирурги спасли младенца с большой опухолью сердца

Врачам пришлось удалить вместе с опухолью часть мышцы сердца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родители полугодовалой девочки Вари обратились к педиатру из-за проблем у нее с набором веса и появлением одышки. Врач, осмотрев малыша, направила их к кардиологу. Результаты ЭКГ показали опухоль в полости левого желудочка. Причем само новообразование было почти в два раза больше, чем само место, на котором оно образовалось.

— Это достаточно редкий клинический случай, на моей практике такое большое новообразование размером 5 сантиметров я вижу впервые (для сравнения конечный диастолический размер левого желудочка составляет 3,5 сантиметра). Опухоль занимала всю полость левого желудочка. Крови деваться было некуда, формировалась сердечная недостаточность у ребенка, — рассказала заведующая отделением кардиологии и ревматологии ЧОДКБ Ольга Сударева.

Фото: ЧОКДБ

После всех пройденных обследований в ЧОДКБ Варю отправили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Челябинска. Там ребенку специалисты провели операцию на сердце, удалив опухоль. Затем врачи следили за состоянием маленькой пациентки.

Сейчас Варя вернулась в ЧОДКБ. Ей предстоит пройти реабилитацию, чтобы скомпенсировать сердечную недостаточность. Ведь во время операции девочке пришлось удалить часть мышцы сердца. Вскоре ей предстоит пройти контрольное обследование у кардиологов ЧОДКБ.

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