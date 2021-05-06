В челябинской «запретке» произошел пожар у торгово-развлекательного комплекса

Фото: «Подслушано в Озерске» / vk.com

Возгорание началось сегодня днем, 6 мая, у здания ТРК «Фестиваль» в Озерске Челябинской области. На место происшествия вызвали огнеборцев. Как пишет издание «Озерск Он-Лайн», загорелась будка для продажи билетов, возле который до начала пожара стояли подростки.

Как пишут очевидцы в городском паблике «Подслушано в Озерске», возгорание тушили 7 пожарных машин. Кроме того, в группе также утверждается, что охранники ТРК задержали подозреваемых несовершеннолетних.

— Двух пацанов поймали лет 12-14. Охранники их уже на пути к пешеходному переходу [задержали], — написали в группе «Подслушано в Озерске» во «Вконтакте».

Пожар уже ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

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