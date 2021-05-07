В «Галерее Паркер» в Челябинске зазвучат мелодии космоса

Концерт пройдет в "Галерее Паркер" 8 мая. Фото "Галерея Паркер".

Лучшие художники Южного и Среднего Урала, республики Башкортостан в начале апреля представили свои работы (в том числе, и скульптурные) в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Куба». Уже сотни любителей и ценителей искусства побывали на этой уникальной выставке.

Организатор выставки Весталия Паркер отмечает, что творчество каждого из этих авторов — отдельная страница в отечественном искусстве конца ХХ — начала XXI веков.

Кстати, «Галерея Паркер» (это более 500 кв.м. площади в ТРК «Куба») станет традиционным местом для проведения выставок произведений искусства.

А 8 мая пространство Галереи наполнится звуками космоса! Здесь сыграет Денис Прокопьев — мультиинструменталист, действующий артист Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, выпускник академии культуры Челябинска по академическому вокалу. Денис Прокопьев — обладатель наград за искусное владение народными музыкальными инструментами, в том числе, на глюкофоне* — музыкальном инструменте, тональном лепестковом барабане. Изготовлению таких инструментов Денис обучался у мастеров Санкт-Петербурга и практиковал ведение мастер-классов по обучению игре на глюкофоне.

Дениса Прокопьева считают основателем и преподавателем глюкофонной школы. Он обучает мастерству игры на этом инструменте людей разного возраста.

— Глюкофонный концерт 8 мая будет первым для меня в Челябинске. Буду рад открыть слушателям космическое звучание необычного уникального инструмента. Готов делиться своими знаниями, и обучать игре на глюкофоне всех желающих — и жителей и гостей областного центра Южного Урала, — подчеркивает Денис Прокопьев.

Концерт пройдет в «Галереи Паркер» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ТРК «Куба», 2 этаж) 8 мая с 18.00 до 21.00. Вход — 50 рублей (открытка с репродукцией картины с выставки в подарок).

Глюкофон (от немецкого «Glück» — счастье) — нэо-этнический перкуссионно-мелодический медитативный музыкальный инструмент. Представляет из себя стальной, блюдцеобразный барабан, корпус которого является резонатором, а лепестки, вырезанные на лицевой части, настроены в определенной гамме. Благодаря уникальной конструкции и специфическому подбору нот, глюкофон чрезвычайно прост в освоении и не требует от пользователя владения специальными музыкальными навыками.

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