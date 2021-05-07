В Челябинске запустили проект «Мы о Победе говорим в стихах»

Фото: предоставлено «Соцгородом»

В Челябинске запустили поэтический проект общественного движения «Соцгород» — «Мы о Победе говорим в стихах». Его второй год подряд проводят по инициативе депутата Госдумы Андрея Барышева.

В прошлом году в нем приняли участие более одной тысячи жителей из разных уголков Южного Урала. Воспитанники детских садов, школьники, ветераны читали стихи и пели песни о войне и о Победе. По словам Андрея Барышева этот проект, стартовавший в год 75-летия Великой Победы, стал доброй традицией, которую «Соцгород» будет продолжать.

— 9 мая мы отмечаем самый главный и священный праздник для всех нас, — отметил депутат Андрей Барышев. — Нет такой семьи, которой бы не коснулась война, и в каждой есть свои герои – деды и прадеды, кто воевал на фронте и приближал Победу в тылу. Мы запускаем поэтический проект «Мы о Победе говорим в стихах» как дань уважения и памяти нашим предкам, героически сражавшимся за мир и свободу на земле. Присылайте нам любимые произведения известных или неизвестных авторов, свои собственные стихи и песни. Все они будут размешены на сайте общественного движения «Соцгород».

Видео принимается с 5 по 15 мая на электронную почту: socgorod83@mail.ru