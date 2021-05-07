ЦКС вывез более 1000 мешков мусора после субботников в детских домах и интернатах Челябинской области

ЦКС помог завершить уборку в детских домах и интернатах. Фото: предоставлено пресс-службой ЦКС

Центр коммунального сервиса (ЦКС) помог детским учреждениям Челябинской области завершить в срок весенние субботники. Более 1000 мешков мусора было вывезено с территорий пяти организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Субботники в разных учреждениях проходили в период с 24 по 28 апреля. Подопечные указанных учреждений помогали взрослым: ребята собирали листву и мусор, упаковывали смет в мешки и помогали при погрузке отходов в мусоровоз.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦКС

Слаженную работу и оперативность отметили и руководители социальных организаций

— Выражаем коллективу Центра коммунального сервиса искреннюю благодарность за своевременное и качественное оказание услуг по вывозу мусора после субботника с территории учреждения, — написал в благодарственном письме директор МКУСО «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Курчатовского района Владислав Алферов. — Хочется отметить, что ЦКС зарекомендовал себя как профессиональный, ответственный и надежный партнер. Отдельно отмечаем оперативность и высокий профессионализм, проявленный сотрудниками... Желаем коллективу ЦКС дальнейших успехов и вдохновения в добрых начинаниях. Счастья, благополучия и душевного тепла!

Несмотря на окончание сезона массовых субботников и предстоящие каникулы, благотворительная работа продолжится. В дни майских праздников состоится вывоз мешков с листвой с территории «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Металлургического района Челябинска.

По предварительным подсчетам суммарный объем вывезенного смета из реабилитационных центров, интернатов и детских домов составит более 25 тонн, что равняется примерно 130 кубическим метрам отходов.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦКС

В прошлом году ЦКС также оказывал помощь детским учреждениям в вывозе отходов после субботников. В этом году традиционная уборка прошла в центрах помощи «Надежда» (Челябинск) и «Родник» (Магнитогорск), МОУ С(К)ШИ № 5 для детей-сирот (Магнитогорск), ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства» (Магнитогорск) и МКУСО «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» Курчатовского района (Челябинск).