В Челябинске ремонтировать дороги в этом году начали раньше, чем обычно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске до 30 мая закрыли движение транспорта на улице Калинина и продлили до конца майских праздников ограничение движения на перекрестке Комсомольский проспект — 40-летия Победы.

Как сообщили в мэрии, закрытие движения на Северо-Западе продлили до 22:00 понедельника, 10 мая. Там, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы ремонтируют проезжую часть. Это тот самый перекресток, за объезд которого через дворы оштрафовали 50 водителей.

— Кроме того, до 20:00 30 мая прекращено движение транспорта по улице Калинина, — добавили в пресс-службе администрации Челябинска. — Причина — реконструкция тепломагистрали в районе дома № 3.

9 Мая в центре Челябинска ограничат движения транспорта на нескольких улицах, а общественный транспорт пустят по измененным маршрутам. Зато после праздничного фейерверка людей развезут на трамваях, троллейбусах и автобусах в разные районы города.

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