Челябинские дорожники начали восстанавливать проезжую часть в месте провала на улице Куйбышева

Фото: пресс-служба администрации Челябинска
В Челябинске скоро восстановят провал на улице Куйбышева, который произошел из-за разрушения коллектора и размытия грунта. Рабочие уже начали наводить там порядок, в том числе приводить в исходный вид проезжую часть.
— На коллекторе у дома № 7 по улице Куйбышева закончены все земляные работы, — сообщили в пресс-службе мэрии. — Подрядчики приступают к восстановлению нарушенного благоустройства, в том числе дорожного полотна.
Коммунальная авария произошла 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия. Затем жильцов многоэтажки дома №7 на Куйбышева эвакуировали. В мэрии сказали, что это связано с шумом от работающей техники.
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