На федеральной трассе в Челябинской области на пять месяцев ограничат движение транспорта

Ограничения на трассе введут с 11 мая.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за ремонта с 11 мая ограничат движение транспорта. Работы будут проводить на подъезде к Екатеринбургу в районе Чишмы Сосновского района. Проезжать участок с 43 по 50 км там автомобилисты до 20 октября смогут по одной полосе.
— На период выполнения ремонта утверждены схемы проезда, — рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». — Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения и использовать навигаторы, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени.
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).
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