Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 8 мая 2021 года, в регионе зафиксировано 60 932 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 99 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровел 101 человек, а всего с начала пандемии от болезнь перебороли 55 342 южноуральца. Под наблюдением врачей остаются 2 882 пациента.

За прошедшие сутки подросла и статистика летальных исходов. Умерли еще 8 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 6 из них скончались непосредственно от вируса, а у двоих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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