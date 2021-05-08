Губернатор Алексей Текслер навестил легендарного фронтовика

Губернатор в гостях у ветерана. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Накануне светлого праздника - Дня Победы - губернатор Алексей Текслер побывал в гостях у легенды. Он навестил выдающегося южноуральца, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Федоровича Николаева – единственного в Челябинской области оставшегося в живых солдат из состава Уральского добровольческого танкового корпуса.
В своём аккаунте социальной сети Инстаграм глава региона сообщил:
«Заехал поздравить с Днём Победы Владимира Федоровича Николаева. Участник легендарного Добровольческого танкового корпуса — и единственный челябинец из числа оставшихся в живых. Мы встречаемся каждый год в канун великого праздника. И я мечтаю, чтобы эти встречи продолжались из года в год. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за жизнь, за Великую Победу».
Уральский добровольческий танковый корпус, напомним, был сформирован в 1943 году. Оружием и техникой его оснастили трудящиеся Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.
Деньги на танки собирали ударным безвозмездным трудом и добровольными взносами. Танкистами стали вчерашние рабочие. Оружейники Златоуста изготовили для танкистов специальные ножи с чёрной рукояткой.
За смелость и отвагу немцы прозвали уральских добровольцев «Шварцмессер панцерн дивизион» - танковый корпус «Чёрные ножи».
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