На Свердловском проспекте в Челябинске столкнулись маршрутка и легковушка

Машины столкнулись на этом участке. Скриншот: Google Maps
Сегодня утром, 10 мая, возле строительного рынка на Свердловском проспекте, у остановки «Торговый центр», столкнулись троллейбус, маршрутка и легковой автомобиль. Об этом сообщили читатели КП-Челябинск.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», авария произошла в среднем и правом ряду. Затора на участке нет.
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Обновлено 10.05 в 11:25
В пресс-службе ГИБДД Челябинска уточнили, что в аварию попали не три, а два транспортных средства: автобус и автомобиль Lada. Обошлось без пострадавших.
Скриншот: «Яндекс. Пробки»
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