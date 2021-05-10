На Свердловском проспекте в Челябинске столкнулись маршрутка и легковушка

Машины столкнулись на этом участке. Скриншот: Google Maps

Сегодня утром, 10 мая, возле строительного рынка на Свердловском проспекте, у остановки «Торговый центр», столкнулись троллейбус, маршрутка и легковой автомобиль. Об этом сообщили читатели КП-Челябинск.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», авария произошла в среднем и правом ряду. Затора на участке нет.

Новость дополняется.

Обновлено 10.05 в 11:25

В пресс-службе ГИБДД Челябинска уточнили, что в аварию попали не три, а два транспортных средства: автобус и автомобиль Lada. Обошлось без пострадавших.

Скриншот: «Яндекс. Пробки»

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