Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая составляет 61 128 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 98 пациентов, школьников среди них нет. Общее число заболевших с начала пандемии составило 61 128 человек.

Накануне выписаны 98 южноуральцев. Всего ковид победили 55 540 жителей области. На лечении остаются 2863 человека.

COVID-19 унес жизни девяти пациентов. Из них непосредственно от ковида умерли восемь. Жизнь еще одного зараженного унесло другое заболевание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru