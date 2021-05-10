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Происшествия10 мая 2021 9:04

В Челябинске маршрутка столкнулась с такси

На месте ДТП образовалась пробка
Екатерина АНДРЕЕВАЕкатерина АНДРЕЕВА
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Столкновение было на этом участке, но оно не попало в зону обзора видеокамер. Скриншот: камеры видеонаблюдения «Интерсвязи»

Столкновение было на этом участке, но оно не попало в зону обзора видеокамер. Скриншот: камеры видеонаблюдения «Интерсвязи»

Авария произошла сегодня, 10 мая, на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. Столкнулись маршрутка и автомобиль, брендированный логотипом известного агрегатора такси. О ДТП сообщили читатели КП.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте аварии образовался затор в сторону Металлургического района.

Скриншот: «Яндекс. Пробки»

В пресс-службе ГИБДД Челябинска сообщили, что информации по этому ДТП у них нет.

Напомним, несколькими часами ранее на Свердловском проспекте, в районе остановки «Торговый центр» столкнулись маршрутка и автомобиль Lada. Обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска сообщили, что информации по этому ДТП пока нет.

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