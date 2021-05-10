Жара до +31: синоптики порадовали прогнозом на предстоящую рабочую неделю в Челябинске

Лето совсем близко!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пора доставать шорты и сарафаны! Прогноз погоды на эту неделю воодушевляет: синоптики прогнозируют повышение температуры до +31 градуса.
По данным Гидрометцентра России, сегодня и завтра, 11 мая, будет +22, а затем с каждым днем будет становиться теплее. В пятницу ожидается +28, правда, с небольшим кратковременным дождем. В субботу будет +31, облачно, без осадков. А в воскресенье +28, тоже пройдет небольшой дождь.
Схожий прогноз дает и сервис «Яндекс. Погода». Согласно нему, жаркая погода простоит в Челябинске до 17 мая, а затем температура воздуха начнет понижаться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru