Жара до +31: синоптики порадовали прогнозом на предстоящую рабочую неделю в Челябинске

Лето совсем близко! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пора доставать шорты и сарафаны! Прогноз погоды на эту неделю воодушевляет: синоптики прогнозируют повышение температуры до +31 градуса.

По данным Гидрометцентра России, сегодня и завтра, 11 мая, будет +22, а затем с каждым днем будет становиться теплее. В пятницу ожидается +28, правда, с небольшим кратковременным дождем. В субботу будет +31, облачно, без осадков. А в воскресенье +28, тоже пройдет небольшой дождь.

Схожий прогноз дает и сервис «Яндекс. Погода». Согласно нему, жаркая погода простоит в Челябинске до 17 мая, а затем температура воздуха начнет понижаться.

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