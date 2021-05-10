Георгиевские ленты выбросили в мусорку в Магнитогорске

Недостойный поступок. Фото: vk.com/«Черное&Белое Магнитогорск»

В одном из гипермаркетов Магнитогорска посетители сфотографировали мусорное ведро, в которое кто-то выбросил две георгиевские ленты. Автора фото возмутил такой поступок. Люди надевают черно-оранжевые ленты, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле боя, а некоторые просто выбрасывают их, как мусор.

По словам очевидца, в магазине в праздник проходила акция по раздаче лент. Вероятно, покупателям они были не нужны, вот их и выкинули. Но в таком случае лучше было их не брать совсем.

— Что только с этим символом не делают: на входные двери привязывали, на машинную антенну крепили. До мусорки дошло. Вы люди? Нелюди... — написали в комментариях в группе «Черное&Белое Магнитогорск», где опубликовано фото.

— Кошмар да и только, никакого уважения, — негодуют пользователи.

Напомним, символ Победы принято носить на одежде с левой стороны — у сердца. А размещать ленту на сумках, на автомобиле или где-либо еще считается недопустимым.

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