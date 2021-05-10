В горсаду имени Пушкина в Челябинске зацвела сакура

Красота! Фото: управление культуры города Челябинска

Дождались — в городском саду им. Пушкина зацвела сакура! Это декоративное растение челябинцы очень любят, каждый год вокруг него собираются толпы желающих сфотографироваться. Парку даже приходится ставить у сакуры человека, следящего за порядком. Иначе нежные ветки поломают.

— Это гордость и достопримечательность парка. В этом году из-за жаркой погоды сакура зацвела на неделю раньше, — рассказали в Управление культуры Челябинска.

Розовый наряд сакура держит не дольше недели. Поэтому успевайте полюбоваться ею.

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