Исцеляет и помогает забеременеть: в Челябинск привезли часть пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег с частью пояса Богородицы, а также частиц мощей ее святых родителей — Иоакима и Анны — доставили из Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Сегодня, 10 мая, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска прибыла часть пояса Пресвятой Богородицы. Духовенство во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием внесло ковчег под своды храма, после чего состоялась Божественная литургия.

По преданию, Дева Мария сама сплела пояс из верблюжьей шерсти и носила его вплоть до своего Успения. После христиане передавали святыню из поколения в поколение. Несколько столетий она находилась в одном из храмов Константинополя. С X века часть пояса хранится на Святой Горе Афон.

— При принесении этой святыни в 19 веке в Константинополь там прекратилась холера. Эти факты хорошо задокументированы. Даже иноверцы признавали благодатную помощь от этой святыни. В 2011 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла она пребывала в России. Объехала множество городов, и везде люди получали благословение и благодатную помощь от этого чудотворного пояса Пресвятой Богородицы. Когда у кого-то по каким-то причинам долго не бывает детей, люди приходят, молятся, и действительно после этого часто происходят удивительные вещи, — рассказал митрополит Алексий.

В ковчеге сразу три святыни. Фото: пресс-служба Челябинской епархии

На Южный Урал ковчег с частью пояса Богородицы, а также частиц мощей ее святых родителей — Иоакима и Анны — доставили из Санкт-Петербурга. Он уже побывал в Златоусте и Магнитогорске.

Святыня пробудет в Челябинске пять дней, до 14 мая. В эти дни Свято-Симеоновский кафедральный собор работает с 8 до 20 часов. В Челябинской епархии сообщили, что посетителям храма выдают маски на входе, ковчег и иконы протирают, а также следят за потоком людей, чтобы они входили и выходили там, где это необходимо.

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