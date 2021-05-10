День Победы в Челябинской области прошел без нарушений общественного порядка

Пока горожане отдыхали, сотрудники силовых структур работали и охраняли их покой. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Праздничные мероприятия в Челябинской области, приуроченные к 76-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, прошли спокойно. Полицейские, сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и добровольных народных дружин взяли под круглосуточный контроль места проведения концертов, парадов, салютов, выставок и других массовых мероприятий.

Площадки предварительно осматривали кинологи с собаками, в местах с массовым притяжением были установлены металлоискатели. За безопасностью на дорогах следили сотрудники ГИБДД.

— Благодаря проведенному сотрудниками полиции комплексу мероприятий в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне нарушений общественного порядка на территории Челябинской области не допущено, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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