Челябинцев возмутили пробки и горы мусора на кладбище перед Родительским днем

Людям приходится протискиваться среди автомобилей. Кадр с видео

Завтра, 11 мая, православные челябинцы будут отмечать Родительский день. Некоторые заранее съездили на кладбище, чтобы навести порядок на могилах, и были неприятно удивлены. На Успенском кладбище в Курчатовском районе буквально образовались пробки, а мусор после субботников тут так и не убрали.

— Машин очень много, пробки стоят в обе стороны. Людям пройти вообще негде, тротуаров нет. По бокам от проезжей части — оградки, кусты и мусорные кучи. Люди говорят, что мусор обещали убрать только в конце мая. Горы в человеческий рост, кое-где с заходом на могилы, — рассказала КП-Челябинск жительница города Мария.

Девушка переживает, что завтра ситуация на кладбище будет еще хуже.

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