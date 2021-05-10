Власти Непала отказали в перелете челябинским туристам, застрявшим в Гималаях из-за пандемии

Возвращения на родину ждут пять челябинцев. Фото: Instagram.com/aleksey_levin/

Судьба пятерых челябинских туристов, застрявших в Гималаях из-за пандемии коронавируса, по-прежнему остается неясной. Сначала глава консульского отдела посольства РФ в Катманду Михаил Сковородников на днях обрадовал путешественников, что «Аэрофлот» запланировал рейс на 12 мая, но позже сообщил о сдвижении сроков отправки:

— Уважаемые сограждане! В нашем с вами обоюдном стремлении отправить вас домой появилось серьезное препятствие в виде министерства гражданской авиации Непала. Они не дают разрешения, ссылаясь на запрет Правительства до 14.05. Мы направили повторную ноту. Если до утра ничего не изменится, то рейса не будет. Я готов перед вами всеми извиниться, но мы сделали и делаем все, что возможно в этой ситуации. К сожалению, так бывает! Берегите свое здоровье и будем надеяться на лучшее.

Скриншот: Telegram

Он добавил, что 14 мая будет новое решение правительства по международному авиасообщению.

Напомним, 6 мая Непал объявил о закрытии зарубежных перелетов из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Челябинские туристы прибыли в страну 27 апреля, чтобы взойти в базовый лагерь Эвереста и покорить вершину Айленд Пик на высоте 6200 метров. Но спуститься с гор к положенной дате они бы никак не смогли. Позже ситуация усугубилась тем, что одному из туристов, Алексею Левину, стало плохо на вершине из-за падения кислорода в крови.

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