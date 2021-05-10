На трассе М-5 под Челябинском образовалась многокилометровая пробка

По словам автомобилистов, пробка протянулась на 7 км. Фото: кадр из видео

В понедельник, 10 мая, на трассе М-5 встали десятки автомобилей. Как сообщают водители, пробка образовалась примерно в 40 км от областного центра.

— Ремонт дороги в сторону Челябинска. Пробка 7 км, — рассказал КП-Челябинск водитель Александр.

В пабликах автомобилисты предупреждают друг друга о большом заторе.

— Многокилометровая пробка в сторону Челябинска с Уфы, просто жесть. Срезают асфальт, движение в одну полосу, — написал Руслан в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке не только идут дорожные работы, но и произошло два ДТП.

Скриншот: Яндекс. Пробки

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