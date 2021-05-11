В центре Челябинска на месяц ограничили движение транспорта

Ремонт затянется до 10 июня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске до 10 июня ограничили движение транспорта по улице Цвиллинга. Проехать по ней машины не смогут на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина — капитальный ремонт коллектора.

— Ограничение движения транспорта до 22.00 10 июня вводится в связи со вторым этапом планового капитального ремонта канализационного коллектора по улице Цвиллинга, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — Работы на участке от проспекта Ленина до улицы до улицы Коммуны (в районе домов № 31, 27 по улице Цвиллинга) ведет МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» силами подрядной организации ООО «Технопоток».

Участок в месте проведения ремонта уже оградили. Потоки машин и пешеходов организовали по схеме, согласованной с ГИБДД.

Зато на пересечении Комсомольского проспекта и 40-летия Победы с полуночи 10 мая возобновили движение транспорта. Это тот самый перекресток, из-за ремонта которого автомобилисты устроили проезжую часть из дворов и детских площадок и нарвались на штрафы.

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