В Челябинской области от коронавируса скончались девять человек

2855 человек на Южном Урале еще болеют COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвердился коронавирус у 100 человек. Всего с начала пандемии выявили 61 228 случаев заболевания. Такие данные приводит региональный минздрав.

Уже который день число заразившихся почти равно числу выписавшихся из больниц южноуральцев, победивших COVID-19. На утро 11 мая таких начитали 99 человек. Всего из больниц выписали 55 639 пациентов.

За сутки скончалось девять южноуральцев с коронавирусом: семь человек непосредственно от COVID-19, двое — от других причин.

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