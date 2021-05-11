Окружили несколько патрулей полиции: в Челябинске устроили погоню за лихачем

Та самая машина. Фото: vk.com ЧП | ДТП Челябинск Фото: Евгений НАСЫРОВ

Больше часа сотрудники ГИБДД гонялись по Челябинску за пьяным лихачем. Уходя от стражей порядка, 23-летний молодой человек выехал на встречную полосу возле «Зеленого рынка», чем сильно перепугал автомобилистов.

Задержали его уже на проспекте Победы. На кадрах видно, как его со всех сторон окружили полицейские машины.

— Водителя задержали в районе Теплотехнического института. Прав на управление автомобилем у него при себе не было. Находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru