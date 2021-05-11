О заморозках в регионе предупредили синоптики челябинского гидрометцентра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теплую майскую погоду в отдельных районах Челябинской области в среду, 12 мая, сменят заморозки. По данным синоптиков местного гидрометцентра, столбики термометров опустятся до -2 °C.

— Во второй половине ночи и утром 12 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °C, — предупреждают в челябинском гидрометцентре.

При этом 11 по 14 мая в юго-западных, северо-восточных и восточных районах Челябинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Во всех остальных сохранится высокая пожарная опасность.

Сегодня днем в Челябинской области, по прогнозу синоптиков, +20… +25 °C днем. Восточный ветер 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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