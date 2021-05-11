Из Челябинска запустили прямые рейсы в Ханты-Мансийск

Полеты субсидируются правительством региона. Фото: Миндортранс Челябинской области

С 22 мая из челябинского аэропорта стартуют полеты авиакомпании Red Wings в Ханты-Мансийск. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Курсировать будут российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 пассажиров, — уточнили в Red Wings. — Время в пути составит около полутора часов.

Как уточнили в авиакомпании, полеты субсидируются Правительством Челябинской области.

Филиал авиакомпания Red Wings будет базироваться в Челябинске. 29 апреля в аэропорту Курчатов встретили первый самолет авиакомпании Red Wings. С 1 мая компания начала выполнять рейсы в Махачкалу (2 рейса в неделю), Мурманск (2 рейса в неделю), Норильск (1 рейс в неделю) и Геленджик (1 рейс в неделю). В планах у компании возобновить полеты в Сочи и Симферополь, а также организовать рейсы в Баку, Ереван, Бишкек и Алматы.

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