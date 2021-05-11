Стреляли из травматического пистолета: в Челябинске школьник попал в больницу с травмами головы

Школьника увезли на скорой Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске школьник получил ранения из травматического пистолета. Это произошло в понедельник, 10 мая. Ребенка доставили в больницу с травмами головы. Известно, что школьник учится в области.

— По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.

С места ЧП был изъят травматический пистолет.

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