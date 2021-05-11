Стреляли из травматического пистолета: в Челябинске школьник попал в больницу с травмами головы

Школьника увезли на скорой
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинске школьник получил ранения из травматического пистолета. Это произошло в понедельник, 10 мая. Ребенка доставили в больницу с травмами головы. Известно, что школьник учится в области.
— По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.
С места ЧП был изъят травматический пистолет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru