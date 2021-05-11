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Здоровье11 мая 2021 12:30

Неизвестный жертвователь перевел полмиллиона рублей на операцию онкобольной сироте из Челябинской области

Веронике Уфимцевой уже пересадили костный мозг от донора из Швеции
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Вероника Уфимцева сейчас восстанавливается после операции. Фото: Фонд "Искорка"

Вероника Уфимцева сейчас восстанавливается после операции. Фото: Фонд "Искорка"

11-летняя Вероника Уфимцева из Миасса страдает миелобластным лейкозом (злокачественное заболевание кроветворной системы) и ей требовалась пересадка костного мозга. На операцию никак не хватало денег — родители девочки умерли, а бабушка и дедушка еще воспитывают еще одну внучку.

Сначала донора нашли в Германии за 18 тыс. евро, но потом Веронике подошел донор из Швеции. Однако сумма увеличилась и составила более 25 тыс. евро. В сборе денег помогали благотворительный фонд «Искорка» и «AdVita». Они организовали турнир по боулингу и детский спектакль.

— Но быстро нашелся жертвователь, который закрыл сбор — а это больше полумиллиона рублей, сообщили в фонде «Искорка». — А Веронике Уфимцевой трансплантацию костного мозга уже провели — от женщины-донора из Швеции. Сейчас для Вероники и ее семьи длятся очень сложные «100 дней». Именно столько занимает период восстановления после трансплантации. Вероника много спит и мало есть. Но врач говорит, что так и должно быть.

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