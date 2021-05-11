Триста тысяч голосов: жители Челябинской области выбирают парки и скверы для благоустройства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идет третья неделя голосования по благоустройству общественных пространств Челябинской области в 2022 году. Триста тысяч голосов уже отданы на портале 74.gorodsreda.ru

Голосование продлится до 30 мая. Региональный минстрой выяснил, что жители Челябинска — самые активные: проголосовало 41 тысячи человек.

На втором месте Магнитогорск: жители второго по величине города на Южном Урале выбирают сквер для преображения: «Трех поколений»; «Спортивный»; им. П.И. Чайковского или им. Космонавта Поповича. Большинство (11 656 человек) отдали голоса скверу «Трех поколений».

Третье место у Южноуральска: проголосовало 15,5 тыс. человек.

Голосует Еткуль и Копейск, Пласт, Верхний Уфалей, Бреды.

Напомним, губернатор Алексей Текслер дополнительно премирует муниципалитеты, чьи жители станут самыми активными в голосовании.

— Такие муниципалитеты получат денежные премии в размере 15, 10 и 5 миллионов рублей за первое, второе и третье места. Эти средства они смогут дополнительно потратить на развитие территорий, — сообщил губернатор в апреле на совещании с главами городов и районов.

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