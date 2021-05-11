В Челябинске сняли с поезда 16-летнюю девушку, которая сбежала из дома с возлюбленным по переписке

Девушку в итоге вернули родителям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В майские выходные транспортные полицейские Челябинской области сняли с пассажирского поезда 16-летнюю жительницу Бирского района Республики Башкортостан. Девушка сбежала из дома, чтобы вместе с 20-летним молодым человеком — возлюбленным по переписке уехать в Бурятию и жить вместе.

— Как пояснила мать несовершеннолетней, ее дочь забрала свои вещи из общежития колледжа в городе Бирске (Башкирия), где она проживала, ушла в неизвестном направлении и на звонки родных не отвечает. По предположению матери, девочка могла уехать со своим новым знакомым в Бурятию, — сообщает пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Парочка ехала на поезде «Самара — Владивосток» из Уфы в город Гусиноозерск Республики Бурятия. Ее сняли с поезда во время стоянки в Челябинске.

— Как пояснила сама студентка, в одной из социальных сетей она познакомилась с молодым человеком и долго вела с ним переписку. Спустя год такого общения в сети, молодые люди решили встретиться и начать совместную жизнь. Юноша приехал в Бирск, чтобы забрать девушку к себе в Гусиноозерск, — уточняет Вера Кухтина.

Любви не случилось: девушку передали с рук на руки матери.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru