Калитка – на клюшку: челябинские садики после трагедии в Казани начали усиливать меры безопасности

После трагедии пропускной режим и меры безопасности усилят во всех учебных учреждениях Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинские садики на фоне трагедии в казанской школе, где 19-летний бывший ученик убил по разным оценкам 10-11 человек, начали усиливать меры безопасности. Так, например, родителей 99 детского сада предупредили, что попасть на территорию садика можно до определенного времени, потом все — калитки будут закрыты.

— В детском саду усиление контрольно-пропускного режима! Детей приводите до 8:30. С 8:30 калитки будут закрыты, — говорится в сообщении, распространенном среди родителей.

В Комитете по делам образования Челябинска уточнили, что работа по обеспечению безопасности ведется в образовательных организациях города в постоянном режиме.

— Учреждениям указано на необходимость соблюдения комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, — уточнили в Комитете.

По сообщению исполняющей обязанности руководителя детского сада № 99 Людмилы Булковой, в учреждении проведена профилактическая беседа с сотрудниками.

— Пропуск родителей на территорию учреждения осуществляется в штатном режиме: через калитку с магнитным звонком вахтером учреждения после уточнения информации о воспитаннике и группе, которую он посещает, — прокомментировали в детском саду №99.

В региональном минобре также сообщили, что южноуральские школы ждет волна дополнительных проверок — это обычная практика после громких происшествий.

Насколько оборудованы школы в Челябинской области металлоискателями, тревожными кнопками и другими средствами защиты — читайте в нашем материале. Усилить меры безопасности поручил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

ЧП в школе №175 произошло в Казани утром 11 мая. В здание зашел молодой человек. Он был вооружен автоматом. Попытавшийся остановить его охранник и уборщица были убиты. Нападавший поднялись на третий этаж и взял детей в заложники. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна.

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