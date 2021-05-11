Челябинца отправили на исправительные работы за дебош в поликлинике

У мужчины сдали нервы, когда он брал талон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Ленинского района устроил дебош в регистратуре поликлиники. Мужчина хотел взять талончик, но что-то пошло не так. В порыве гнева он кулаком ударил по защитному стеклу. Осколки полетели прямо в лицо сотрудницы.

На лице женщине остался шрам, убрать который можно только с помощью операции.

На горе-пациента завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч.1 ст.118 УК РФ).

— В ходе предварительного следствия подсудимый вину признал в полном объеме, частично возместил материальный ущерб потерпевшей, затраченный на приобретение лекарств, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчина признал вину. Ему назначено 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. Кроме того, он должен выплатит компенсацию морального вреда 40 тыс. рублей.

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