«Инвитро» и «Перекресток» запустили комплексы исследований для мониторинга здоровья

Торговая сеть «Перекресток» и компания «Инвитро» разработали специальные комплексы лабораторных исследований для оценки состояния здоровья в соответствии с пищевыми привычками. Приобрести такой комплекс и провести обследование можно будет во всех медицинских офисах «Инвитро», для покупателей «Перекрестка» предусмотрены специальные условия.

Совместный проект «Перекрестка» и «Инвитро» «Переходите на ЗОЖ вместе с нами» включает в себя шесть комплексов лабораторных исследований. Каждый из них ориентирован на тот или иной тип питания и помогает проанализировать содержание белков, жиров, углеводов, определить уровень некоторых витаминов и минералов. Например, для оценки витаминного статуса предложат проверить уровень витаминов D, А, В12, фолиевой кислоты, и др. Тем, кто придерживается вегетарианской диеты, можно выполнить общий анализ крови, оценить содержание белка, железа, ферритина в крови. Веганам в дополнение к общему анализу крови желательно проверить уровень альбумина, гомоцистеин, кальций общий, витамина D и др.

С 11 мая 2021 года лабораторные профили доступны во всех медицинских офисах «Инвитро» в России, при этом для клиентов торговой сети «Перекресток» на них установлена пониженная цена от 1470 рублей (стандартная цена «Инвитро» — от 2 269 рублей). Для того, чтобы воспользоваться предложением по специальной цене необходимо выбрать одно из шести исследований и предъявить карту Клуба «Перекресток» при оплате в офисе.

— Пищевые привычки и образ жизни оказывают сильное влияние на общее состояние организма. Нарушение режима питания может привести к дисбалансу питательных веществ, набору лишнего веса и ухудшению самочувствия. Поэтому важно регулярно проходить профилактическое обследование, — рассказывает директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Татьяна Степанова. — В своих супермаркетах мы давно и системно заботимся о своих покупателях, расширяя ЗОЖ-ассортимент и формируя привычки правильного питания. При этом мы знаем, что ЗОЖ для каждого свой, и чтобы лучше понимать себя и свое тело, мы вместе с партнерами разработали и запустили выгодные исследования, которым нет аналогов.

— Здоровый образ жизни — основа активного долголетия. А рациональное питание — это одно из важнейших условий здоровья и физической активности человека. Нередко при смене образа жизни люди начинают придерживаться того или иного типа питания. Особенности диеты заключаются в ограничении количества еды или исключении некоторых групп продуктов. Это может стать причиной развития недостатка важных питательных веществ в организме, особенно при длительном однотипном питании. Комплексы анализов, разработанные специально для поклонников диет, помогут оценить полноценность выбранного рациона, определить его влияние на состояние здоровья. Лабораторный контроль при любой диете дает возможность своевременно выявлять отклонения и корректировать рацион питания. Однако следует помнить, что только врач поможет подобрать правильно сбалансированную диету, учитывая результаты обследования, — отмечает врач-эндокринолог, диетолог Медицинского департамента группы компаний «Инвитро» Елена Прокопенко.