Челябинск озарился светом свечей: самая трогательная акция Дня Победы собрала десятки тысяч южноуральцев

9 мая в свете живого огня свечей возле «Стены памяти» под аккомпанемент пронзительного спектакля-реквиема, собранного из реальных историй Героев Великой Отечественной Войны, вглядываясь в лица на пожелтевших снимках, челябинцы почтили память своих родных. «Вечер со свечами» — это традиционная кульминация акции «Стена памяти». Уникальная фотогалерея в этом году появилась на бульваре Славы в Челябинске. Более 150 тыс. фотографий Героев разместили на 342 стендах, суммарная протяженность полотна — почти 2 километра.

Акция официально стартовала 7 мая. Челябинцы начали приходить к фотографиям на «Стене», даже не дождавшись момента завершения монтажа. За три дня «мемориал» посетили всего более 50 000 южноуральцев. А в День Победы их число выросло в два раза.

Этот год для «Стены памяти» стал особенным, она «говорила» не только в День Победы. Каждый день рядом с фотографиями звучали рассказы от первого лица о судьбах Героев Войны, записанные простыми горожанами. Всего в «саундтрек» мемориала вошли более 500 историй.

— Для нас «Стена памяти» — это особенный социальный проект, возможность внести свою лепту в увековечивание памяти о людях, благодаря которым мы сегодня живем в мире. В год запуска удалось собрать около 50 000 фото, сейчас их количество превышает 160 000. «Интерсвязь» стала первой компанией на постсоветском пространстве, которой удалось собрать такой уникальный архив фотографий. Мы по сей день продолжаем принимать и обрабатывать все новые материалы. И это очень красноречиво говорит о том, что людям важно сохранить истории конкретных людей и большую историю Второй Мировой Войны, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Напомним, официальный сайт проекта стенапамяти.рф продолжает свою работу и выполняет важную истерическую миссию. Сюда можно присылать не просто фото, а прикреплять к ним истории в текстовом и аудиоформате, дополнять страничку своего героя артефактами (принимаются снимки писем, наград и т.п.). Шанс «дать» своему Герою возможность «заговорить и рассказать» во всеуслышание свою историю о вкладе в победу есть у каждого. Для этого достаточно следовать простой инструкции на портале проекта. В настоящее время портал хранит порядка 50 тысяч аудиоисторий.

Новости компаний.