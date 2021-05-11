В Челябинске восьмилетний ребенок выпал из окна на седьмом этаже

Фото: архив "КП"

Инцидент произошел в Ленинском районе Челябинска в одном из жилых многоэтажных домов. Как сообщили в пресс-службе горздрава, восьмилетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна на седьмом этаже.

Сам школьник остался жив. Его с ушибами и переломами доставили в челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Специалисты напоминают, что во избежание подобных случаев следует установить на окнах специальные блокираторы, которые не дают полностью их открыть. Также родителей просят не оставлять маленьких детей без присмотра.

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