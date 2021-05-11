Это очередная спекуляция: в ФК «Челябинск» опровергли слухи о закрытии футбольной лиги ПФЛ

ФК «Челябинск» борется за призовые места в чемпионате России ПФЛ. Фото ФК «Челябинск».

Один из спортивных порталов, ссылаясь на неназванные источники, разместил информацию, что, якобы этим летом будет расформирована Профессиональная футбольная лига (ПФЛ). А именно в этом дивизионе сейчас выступает единственный южноуральский профессиональный футбольный клуб «Челябинск». Так сообщалось о реорганизации лиги и возможной «оптимизации» и сокращении числа команд. Так, к примеру, вместо четырех нынешних дивизионов может появиться всего пара, что, разумеется, скажется на расходах, связанных с переездами клубов из города в город.

— Это очередной спекулятивный вброс информации. Такие сообщения в некоторых интернет-СМИ, вероятно, кому-то выгодны. Но информация об упразднении лиги — это очередная «утка». Все клубы ПФЛ прошли лицензирование и продолжают работать в обычном режиме. Если бы что-то начало меняться, нам бы сообщили в первую очередь. Так, что советую не верить такой информации, которая откровенно «попахивает желтизной», — рассказал корреспонденту челябинского филиала «Комсомольской правды» директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Сейчас «Челябинск» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России в ПФЛ, недавно обыграл одного из лидеров своей группы ФК «Новосибирск» (2:1).

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