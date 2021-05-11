«Благодарю за сдвиги в работе»: Текслер провел встречу с главой Челябинского УФАС

Губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем Челябинской УФАС Анной Козловой. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 11 мая, губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с руководителем Челябинского УФАС Анной Козловой.

Алексей Текслер поблагодарил антимонопольную службу за работу по развитию конкуренции в дорожно-строительной отрасли региона. Южный Урал ушел от монополизации важной темы:

— Статистика говорит, что среднее количество участников торгов значительно увеличилось, количество жалоб уменьшилось. Сократилась доля закупок, признанных несостоявшимися. Расширяется и география участников, которые приходят на наш рынок, видим, что качество работ улучшается (если качество не устраивает, то подрядчик исправляет недочеты по условиям гарантии). Наша задача — сделать процедуру закупок в сфере дорожного строительства и содержания дорог прозрачнее, здесь, я считаю, есть позитивная динамика, — сказал губернатор.

Напомним, что по решению главы региона в области действует дорожная карта по развитию конкуренции. Губернатор поблагодарил Анну Козлову за сдвиги, которые происходят в регионе во взаимоотношениях с органами власти. На Южном Урале произошло разукрупнение лотов, выросла конкуренция. И не только в дорожной сфере. К примеру, по ремонту больницы в Аргаяше было 29 участников.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече обсуждались вопросы контроля цен на ГСМ и продукты питания, развития конкурентной среды в муниципалитетах; расширения доступа для малых и средних предприятий к закупкам.

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