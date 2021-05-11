В родной город жены челябинского губернатора запустили прямые авиарейсы

Фото: "Аэропорт Челябинск имени И.В. Курчатова" / vk.com

Авиакомпания NordStar открыла прямые рейсы между Челябинском и Норильском. Вылет первого самолета по новому направлению состоялся сегодня, 11 мая. Дальнейшие перелеты будут осуществляться еженедельно по вторникам на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Вылет из аэропорта Норильска в 13:00 по местному времени, прибытие в аэропорт столицы Южного Урала в 14:20. Обратно из Челябинска в Норильск можно будет улететь по средам. Вылет в 1:25, прибытие в северный город в 6:45 по местному времени. Время в полёте составит 3 часа 20 минут — уточнили в NordStar.

Отметим, что Норильск — не чужой город для челябинских випов. Так, семья Алексея Текслера, переехала в северный город, когда ему было 16 лет. С 2008 по 2009 он был главой администрации Норильска. В Норильске родилась и супруга губернатора Ирина. Уроженцами Норильска также являются первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин; Анатолий Векшин, курирующий политический блок правительства; гендиректор ОТВ Олег Гербер.

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