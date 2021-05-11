В СК раскрыли подробности происшествия, в ходе которого ребенок получил огнестрельное ранение в голову в Челябинске

Инцидент произошел в одном из парков Челябинска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Следственном комитете рассказали при каких обстоятельствах восьмилетний школьник получил огнестрельное ранение в голову из травматического пистолета. Инцидент произошел 9 мая в Челябинске. Выяснилось, что в тот день пострадавший гулял на улице вместе со своим товарищем.
— По предварительным данным, мальчик с 9-летним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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