Полиция начала искать живодера, убившего с жестокостью котенка в центре Челябинска

Труп котенка обнаружили на тропинке в парке Гагарина. Фото: Яна Южалина

Полицейские начали поиск подозреваемого, причастного к убийству котенка, которое произошло 17 апреля в Челябинске. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска, — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, тело изувеченного котенка нашла на тропинке жительница Челябинска Яна Южалина, когда выгуливала собаку в парке Гагарина. Она обратила внимание, что на мордочке и задних лапах малыша натянули презервативы, а вся его голова была покрыта кровью.

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