Фото: читатель КП

В Челябинске организовали мемориал памяти погибшим в казанской школе № 175. К памятнику Орленок, который находится на Алом поле, горожане принесли пару гвоздик и поставили свечу. Там же они положили листок со словами «11.05.21. Казань, школа 175. Скорбим».

Фото: читатель КП

Напомним, трагедия произошла накануне в гимназии № 175 в городе Казань. 19-летний Ильназ Галявиев, который и сам здесь учился несколько лет назад, пришел в школу во время занятий и расстрелял школьников из ружья. Его жертвами стали семь учеников и две учительницы. Подробности ужасающих событий читайте в материалах «Комсомолки».

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