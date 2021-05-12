Пьяные и без спасжилетов: в Челябинской области спасли двух туристов, упавших с лодки

Причиной ЧП стала низкая квалификация участников сплава. Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Пьяная парочка из Трехгорного решила прокатиться на старой резиновой лодке по реке Юрюзань, но не справилась с управлением при сильном течении — плавсредство унесло в протоку. Мужчина и женщина оказались в воде.

Страшно представить, чем могла закончиться эта история, если бы рядом не оказался инспектор нацпарка «Зигальга», который направлялся к месту тушения лесного пожара. Он вытащил горе-туристов из реки и помог забраться на борт.

У молодых людей не было ни касок, ни спасательных жилетов.

— После спасения они решили обсушиться и продолжить свой водный поход, — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Отметим, что с наступлением весны в Челябинской области участились случаи ЧП на воде. Так, на реке Ай мужчина упал в ледяную воду с перевернувшейся байдарки. В лодке были два человека. Выплыть удалось только одному. Приятели вызвали спасателей, но когда сотрудники поисковой службы прибыли на место, отдыхающие собрались и уехали домой. Позже на ветках подтопленных кустов обнаружили спасательный жилет пропавшего мужчины. Спустя неделю, его нашли мертвым. Столько же искали рыбака, упавшего в воду на Шершнях.

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