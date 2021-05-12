ДТП с маршруткой в Челябинске парализовало движение на Свердловском проспекте

Фото: читатель КП

На Свердловском проспекте в Челябинске образовалась огромная пробка, и все из-за ДТП с маршруткой. По словам очевидцев, автобус и две легковушки незначительно столкнулись на мосту через реку Миасс в районе ДС «Юность», но этого хватило, чтобы затруднить выезд из кармана и собрать позади себя кучу машин. Движение встало вплоть до улицы Островского.

Фото: 2gis.ru

Пользователи 2GIS ужасаются долгому ожиданию и задаются вопросами, оставляя метки на карте Челябинска:

— Что, собственно, происходит?

— Почему все стоит? Парады же прошли, вроде.

— Куплю вертолет.

На месте работают сотрудники ДПС, будем надеяться, что в ближайшее время движение вернется в норму.

Фото: читатель КП

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