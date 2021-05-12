Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 12 мая 2021 года, в регионе зафиксировано 61 324 случая COVID-19. За сутки вирус нашли еще у 96 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 97 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 55 736 южноуральцев. Под наблюдением специалистов все еще остаются 2 849 пациентов.

Статистика летальных исходов тоже подросла за прошедшие сутки. Умерли еще пять пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Четверо из них скончались непосредственно от вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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