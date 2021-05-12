Прокуратура проверит детскую площадку в Копейске, на которой травмировался ребенок

Фото: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура Копейска проверит детскую площадку, на которой двухлетняя девочка получила травму. Речь идет о сквере им. М.И. Калинина, где на игровом мостике отсутствует доска. Именно эта брешь и стала причиной травмы, которую получил ребенок.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению безопасности несовершеннолетних на игровых площадках лицами, ответственными за их содержание, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Если же на детской площадке найдутся нарушения, виновных привлекут к ответственности.

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