«Дети никому не нужны»: челябинский общественник назвал причины шуттинга в Казани

11 мая в казанской школе №175 произошла трагедия: 19-летний молодой человек открыл стрельбу по ученикам и учителям, в результате которой погибли 9 человек и более 20 находятся в госпитале с различными ранениями. Близкие и родные преступника отмечают, что «он был тихим и спокойным парнем, сидящим в компьютере». Незадолго до трагедии стрелок легально получил оружие и опубликовал в телеграм-канале угрозы, запись уже удалена.

Челябинский общественник и руководитель регионального отделения партии «Родина» Сергей Смышляев высказал свою точку зрения касательно трагедии в Казани:

— Причины этой трагедии на поверхности. Парня 15 лет игнорировали, у него не было друзей, родные с ним толком не общались. Психиатр спокойно выдал ему справку. Абсолютно все наплевали на него. Абсолютно все наплевали на детей, оставив школу без охраны.

Людоедство стало системным. Системным стало безразличие к человеку и особенно к детям. Что бы ни говорили чиновники, профильные министры и провластные общественники — у нас нет работы с детьми от слова «совсем». Даже учителей превратили в функцию по надзиранию и отчетности. Нет образования, воспитания, обучения. Есть KPI и палочки — все, на остальное времени нет. Родителям не до детей, потому что нужно «пахать» на нескольких работах, чтобы себя и чадо прокормить. Когда заниматься с ними общением? — комментирует политик.

По мнению Сергея, у явления комплексные причины, с которыми нужно системно работать:

— Дети остались один на один с собой. Мыслями, искаженным восприятием реальности и культом милитаризма и ненависти. Посмотрите, что показывают по телеку: если не сериал про ментов и бандитов, то про радиоактивный пепел, украинцев и американцев,» которых нужно прижучить». И про то, как «вокруг России сгущаются тучи и как ее окружили враги». Как в такой обстановке молодой и неопытной ячейке не очерстветь? Взрослые уже давно полны этой ненависти к окружающим. Дети это впитывают. И поэтому мы регулярно раз в год «получаем Керчь».

Сейчас во многих регионах начнутся показательные проверки, установки турникетов и закрытие школьной территории. Но это все меры ограничения самих детей, которые на безопасность не влияют. В отличие от нормальной квалифицированной охраны, которая есть не в каждом образовательном учреждении и которая оплачивается с кармана родителей, но не государства. Охранять школы должно государство за бюджетные деньги. Безопасность детей не может быть предметом роскоши.

Многие политики уже предлагают радикально бороться со следствием этих «явлений», но не с причинами. Нужно обратить внимание не на профилактику экстремизма, а на тему семейных отношений и психологического воспитания детей. И говорить не про силу, оружие и «как мы можем весь мир в труху», а про семью, будущее и детей. Которых надо не защищать от псевдоугроз, вроде «мессенджеров, видеоигр и образного Моргенштерна», а с которыми нужно просто начать разговаривать, — резюмирует Сергей.