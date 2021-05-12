Бывшая чиновница минтарифов Челябинской области ответит перед судом за взятку

Деньги она получила через посредника Фото: Анастасия ОСИПОВА

Бывшая сотрудница Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ответит перед судом за получение взятки. Как сообщает прокуратура, женщина там работала начальником отдела.

В ноябре 2019 года к ней обратился директор одной компании, которому очень нужны были документы, обосновывающие установление определенных тарифов на услуги предоставления электричества. Женщина согласилась помочь, а взамен получила 50 тыс. рублей через посредника.

— Бывшая сотрудница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Рассматривать уголовное дело будут в Центральном районном суде Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru