На новую подсветку оперного театра в Челябинске готовы потратить больше 13 млн рублей

Новая подсветка должна появиться к 15 августа. Фото: конкурсная документация

Театр оперы и балета имени Глинки ждет обновление. Если найдется подрядчик, то уже к 15 августа здание буквально засветится по-новому. На монтаж архитектурно-художественной подсветки регион в рамках федеральной субсидии готов потратить 13,4 млн рублей. Контракт на поиск подрядчика размещен в системе Госзакупок и в ближайшие дни должны выбрать победителя.

Но не факт, например, заказчик — «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» — никак не может найти подрядчика для монтажа подсветки на 2 млн рублей Дома Жуковского на Труда, 88. Отыгран уже второй аукцион, но ни одной заявки так и не поступило. Хотя аналогичный аукцион на 3,9 млн рублей на подсветку Челябинской филармонии все-таки состоялся.

В требованиях к подрядчикам обозначено, что необходимы лицензии на работу с объектами культурного наследия, опыт менее трех лет на аналогичных работах, членство в саморегулируемой организации. По поводу требований у одной из компаний, планирующих участие в аукционе, и возникли вопросы, но заказчик разъяснил свою позицию.

По мнению краеведа Юрия Латышева, подсветка — это завершающий этап в ремонте и реконструкции объектов культурного наследия, и сначала необходимо навести порядок внутри, а не наводить внешний лоск.

— Подсветка — это не первоочередная задача. Есть много зданий, которым требуется помощь, — добавил Юрий Латышев.

Новая архитектурно-художественная подсветка оперного театра, как и филармонии и Дома Жуковского, будет выполнена в едином стиле. Все здания — охраняемые памятники архитектуры, выполненные в стиле 19-20 веков. Они находятся в исторической части города. Проект разработала компания DeLight Group из Новосибирска. Как говорится в проекте контрактов, праздничная подсветка выполнена в цветах относительно концепции. Основная цветовая гамма на зданиях теплая, холодные тона используются в проекте только для выделения акцентов.

Оперный театр должны «подсветить» до 15 августа, а Дом Жуковского и Концертный зал по проекту контракта — до 25 августа 2021 года.

С капитальным ремонтом Театра оперы и балета им. Глинки не все проходит гладко. В марте стало известно, что на руководителей компании, ремонтирующей челябинский оперный театр, завели уголовное дело по факту мошенничества. Речь идет о причинении ущерба бюджету на 16,5 миллионов рублей.

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